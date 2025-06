Monserrato, grave incidente sul ponte: 16enne investe una donna

Intorno alle 3 della scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Monserrato sono intervenuti in via Ponte Loi per un grave incidente stradale che ha coinvolto un minorenne alla guida di un motociclo e una donna di 52 anni residente nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo, un 16enne del posto privo di patente in quanto mai conseguita, si trovava alla guida di uno scooter Honda SH125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto la donna che stava camminando lungo la strada. L’urto è stato particolarmente violento.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Il motociclo risulta regolarmente immatricolato e assicurato. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

