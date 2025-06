Quartu Sant’Elena, speronano uno scooter e fuggono: 4 denunciati

Una Fiat 500, con a bordo 4 persone, ha tamponato uno scooter causando il lieve ferimento del conducente: i Carabinieri non escludono che sia stato un gesto volontario

Nella serata di lunedì 16 giugno 2025, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Questura, hanno identificato e deferito in stato di libertà 4 persone coinvolte in un violento incidente stradale con fuga.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una Fiat 500, verosimilmente condotta da un 21enne residente in città, ha tamponato uno scooter T-Max guidato da un 44enne quartese. A bordo dell’auto si trovavano anche tre passeggeri: un muratore 57enne e un operaio 53enne, entrambi vicini di casa del conducente, e un 48enne domiciliato a Napoli.

L’impatto, che potrebbe essere legato a dissidi pregressi tra le parti, ha causato al motociclista lesioni giudicate non gravi. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale e, al momento, non ha sporto denuncia. I 4, dopo il sinistro, si sono allontanati senza prestare soccorso, abbandonando la vettura sul luogo dell’incidente.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, i presunti responsabili sono stati rintracciati poco dopo all’interno dell’abitazione del giovane conducente, non lontano dall’incrocio dove è avvenuto lo scontro.

Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per fuga da incidente stradale e omissione di soccorso. Le indagini proseguono sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria per accertare l’intera dinamica e le eventuali responsabilità ulteriori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it