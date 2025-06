Guasila, furto in casa di un pensionato: denunciati due giovani

È durata solo poche ore la fuga di due giovani ladri che nella notte hanno preso di mira l’abitazione di un pensionato 71enne a Guasila. Grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Samatzai e del Radiomobile di Sanluri, i due responsabili sono stati identificati e rintracciati nelle rispettive abitazioni, dove sono stati denunciati per furto aggravato in abitazione in concorso.

L’allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino, quando alcuni cittadini hanno segnalato al 112 la presenza sospetta di due individui con il volto travisato, scesi da un’auto di grossa cilindrata e aggiratisi con fare sospetto tra le vie del centro. Alla vista di una pattuglia, i due hanno tentato la fuga, facendo perdere momentaneamente le loro tracce.

I Carabinieri sono rapidamente risaliti ai presunti autori: due operai 21enni del posto, entrambi celibi e uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno permesso di collegarli al furto avvenuto pochi minuti prima nell’abitazione del pensionato, in quel momento assente.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto oggetti in oro, orologi, bracciali e un borsello contenente oltre mille euro, tutto riconosciuto e restituito alla vittima. I due giovani sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari.

