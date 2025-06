Le giornate di domenica e lunedì hanno segnato il primo massiccio intervento dei mezzi antincendio in Sardegna: ieri a Bonorva la ripresa delle fiamme

Incendio a Bonorva, le immagini dei mezzi aerei in azione | Video

Un violento incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15, a Bonorva. Il rogo nei pressi dello stabilimento di Santa Lucia ha richiesto un imponente spiegamento di forze da parte del sistema regionale antincendio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Sassari, provenienti dai distaccamenti di Bono e Ozieri, affiancate dagli uomini del Corpo Forestale, di Forestas e da numerose associazioni di Protezione Civile. Attivati anche due elicotteri regionali e un Canadair, che hanno operato per ore a supporto delle squadre a terra, effettuando lanci mirati nelle aree più critiche.

L’incendio è stato circoscritto e domato dopo diverse ore di lavoro. Non si registrano feriti, né danni a persone o abitazioni. Oggi la situazione sembra essere tornata alla calma dopo una due giorni impegnativa per la macchina antincendi regionale, già impegnata domenica proprio a Bonorva per un devastante focolaio. Di seguito le spettacolari immagini dei mezzi aerei intervenuti ieri.

