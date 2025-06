Monastir, aggredisce la moglie con una roncola: 45enne arrestato

Un grave episodio di violenza domestica è stato interrotto nella notte dai Carabinieri della Stazione di Monastir, con il supporto del Radiomobile di Sanluri. I militari sono intervenuti in pieno centro abitato in seguito a una drammatica richiesta d’aiuto, arrivata dalla stessa vittima.

La donna, 56 anni, ha trovato il coraggio di chiedere soccorso dopo essere stata aggredita brutalmente dal marito durante una lite scoppiata in un contesto di abuso di alcol. All’arrivo dei militari, la vittima presentava un vistoso taglio alla testa e escoriazioni multiple al volto.

È stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una roncola con lama di oltre 30 cm, ritenuta l’arma utilizzata per colpirla. L’oggetto è stato posto sotto sequestro.

La donna ha inoltre denunciato pregressi episodi di violenza, mai denunciati in precedenza, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio a carico del marito. L’aggressore, un disoccupato 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

