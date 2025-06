Sardegna, caldo estremo in ritiro: rischio temporali da mercoledì

La fase più intensa della prima ondata di caldo stagionale in Sardegna sta per concludersi. Le analisi satellitari delle masse d’aria confermano l’avvicinamento da nord-ovest di una linea nuvolosa frastagliata, connessa a un fronte freddo in dissoluzione. Questo fenomeno favorirà un netto ricambio d’aria entro la serata odierna, portando a una diminuzione delle temperature verso valori più vicini alle medie stagionali. Tale fronte è collegato a una debole saccatura che sta transitando sull’Europa centrale, la quale si evolverà rapidamente in una goccia fredda destinata a scivolare lungo il lato orientale dell’alta pressione subtropicale, che nel frattempo si ritirerà verso la Penisola Iberica e i settori occidentali del continente.

Tra mercoledì e giovedì, il nucleo di aria fresca in quota attraverserà il Mediterraneo centrale, raggiungendo il Tirreno meridionale e passando probabilmente tra la Sardegna e la Corsica. Questo transito innescherà un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, aggravata dal lungo periodo di caldo precedente e dalle temperature marine superiori alla media. Di conseguenza, si prevede un rischio di temporali localmente intensi e a carattere di nubifragio. Le prime avvisaglie potrebbero manifestarsi già nel pomeriggio di domani sulle aree interne della Barbagia e dell’Ogliastra, con brevi e isolati acquazzoni. L’instabilità potrebbe poi accentuarsi tra mercoledì e giovedì, con fenomeni più probabili sui settori meridionali dell’isola, dove si potranno sviluppare linee di convergenza più organizzate nei bassi strati, capaci di sostenere moti convettivi significativi.

Allo stato attuale, è difficile definire con precisione le aree che saranno maggiormente coinvolte dagli eventi più intensi. Questo dettaglio verrà chiarito nelle prossime ore grazie all’ausilio dei modelli meteorologici ad alta risoluzione (LAM). Nel frattempo, si raccomanda la massima attenzione al picco di calore atteso nelle prossime ore sui settori meridionali della Sardegna, dove le temperature massime potrebbero raggiungere i 40°C. In queste zone, il calo termico inizierà a farsi sentire già a partire da questa sera.

Questo è quanto fa sapere il meteorologo Matteo Tidili in vista dei prossimi giorni della settimana nella metà di giugno.

