Michele Ladu e il cammello Rodolfo: primo incontro con il mare

Non è certo una scena di tutti i giorni quella che si è presentata a curiosi e passanti in una spiaggia sarda: Rodolfo, il cammello di proprietà di Michele Ladu, ha fatto il suo primo, memorabile incontro con il mare. Per il simpatico animale, è stato un debutto marino un po’ inaspettato, ma sicuramente ricco di scoperte.

Rodolfo, abituato a paesaggi ben diversi, è apparso inizialmente “un po’ spaesato” di fronte all’immensità delle onde. Nonostante l’occasione, il cammello non se l’è sentita di fare il grande passo e immergersi nelle acque. “Niente bagno per lui… non se l’è sentita”, ha commentato scherzosamente il suo proprietario Michele Ladu, lasciando aperta la possibilità per una futura immersione. “Magari la prossima volta…”

In compenso, Rodolfo ha saputo godersi comunque la sua giornata al mare. Ha approfittato della distesa sabbiosa per “pascolare un pò”.

