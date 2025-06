Paura a Sassari, bimba di 3 anni chiusa in auto: salvata dai Vigili del fuoco

Paura a Sassari, bimba di 3 anni chiusa in auto: salvata dai...

Attimi di grande apprensione si sono vissuti questa mattina nel piazzale di Florgarden a Predda Niedda, dove una bimba di tre mesi è rimasta accidentalmente bloccata all’interno di un’Opel Corsa. La madre, una giovane di Porto Torres, aveva appena terminato i suoi acquisti. Dopo aver sistemato le piante e adagiato la neonata sul sedile posteriore, le chiavi le sono sfortunatamente cadute nell’abitacolo, attivando la chiusura centralizzata e intrappolando la bambina.

In preda al panico, come riporta La Nuova Sardegna, la donna ha subito cercato aiuto all’interno del punto vendita, rivolgendosi a commesse e clienti. Non c’era tempo da perdere: la giornata era particolarmente calda e l’auto era parcheggiata sotto il sole. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri.

Sono stati i vigili del fuoco a operare con rapidità, riuscendo ad aprire l’auto in brevissimo tempo e a consegnare la piccola ai sanitari. Dopo un rapido controllo che ha confermato le sue ottime condizioni di salute, la bimba è stata riaffidata alla madre. Grazie alla prontezza dei soccorsi, la disavventura si è risolta per la donna solo con un enorme spavento.