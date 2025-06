Cagliari, arriva l’allerta meteo: rischio temporali per mercoledì 18 giugno

Scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico anche sul territorio di Cagliari. Dalle ore 12 alle 18 di mercoledì 18 giugno, i temporali previsti in diverse aree della Sardegna interesseranno anche il capoluogo, con potenziali disagi per la popolazione e la viabilità.

Il bollettino diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale segnala una criticità ordinaria, invitando cittadini e residenti alla massima attenzione. L’instabilità atmosferica potrebbe infatti causare allagamenti localizzati, difficoltà alla circolazione stradale, smottamenti e ingrossamento dei corsi d’acqua, soprattutto nelle zone più esposte.

In caso di fenomeni temporaleschi intensi, le autorità raccomandano di evitare gli spostamenti non urgenti, di restare preferibilmente in casa e di seguire in tempo reale gli aggiornamenti delle autorità competenti. È assolutamente sconsigliato attraversare sottopassi, torrenti o corsi d’acqua in piena, così come sostare in prossimità di ponti, argini o aree soggette ad allagamenti.

Il Comune di Cagliari ricorda di prestare maggiore attenzione nel quartiere di Pirri. Per prevenire danni a persone e cose in aree soggette ad allagamenti, il Comune raccomanda di non parcheggiare i veicoli nelle seguenti vie: via Balilla (nel tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e traverse di via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

I residenti potranno spostare le proprie auto nel parcheggio della piscina Terramaini, in via Pisano, messo a disposizione per l’allerta.

