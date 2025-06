Maturità, monsignor Carboni agli studenti: “Vivete questo esame con fiducia”

“Vivetelo con cuore aperto, con fiducia, dedizione e un pizzico di meraviglia”. Così il vescovo della diocesi di Ales-Terralba, Monsignor Roberto Carboni, incoraggia gli studenti alla vigilia della prima prova dell’Esame di Stato per il diploma.

Il presule spiega ai maturandi che l’esame non è solo verifica di nozioni, ma tappa di crescita personale e civica. “Per molti di voi questi giorni segnano un passaggio importante, l’Esame di Stato. Un momento atteso, carico di emozione, di domande, di impegno… ma anche di speranza”, si legge nel messaggio del vescovo.

“Non si tratta solo di una prova scolastica, ma di un tratto del cammino che vi prepara alla vita adulta, alla scoperta di ciò che siete e di ciò che sarete. Ricordate che ogni traguardo richiede impegno, ma è anche occasione per riconoscere i doni che portate dentro. Non siete soli: c’è chi vi accompagna, vi sostiene, vi incoraggia. Anch’io, come vostro Vescovo, vi porto nella preghiera e vi sono accanto con affetto”.

E in chiusura l’invito ad essere coraggiosi. “Camminate con entusiasmo verso i vostri sogni, con la consapevolezza che ogni passo fatto con amore lascia un segno. Vi benedico di cuore”.

