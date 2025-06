Fine vita, Fundoni (Pd): “Legge regionale entro l’estate”

Il Consiglio regionale ha terminato oggi le audizioni in commissione Sanità, con il provvedimento che presto approderà in Aula

La Sardegna si avvicina a una svolta legislativa sul delicato tema del fine vita. Dopo settimane di audizioni, la Commissione Sanità del Consiglio regionale ha concluso il ciclo di consultazioni con esperti e associazioni, aprendo ufficialmente la fase di discussione generale.

“Da domani inizieremo l’esame del testo e sono fiduciosa che, prima della pausa estiva, l’Isola avrà una sua legge sul fine vita”, ha dichiarato la presidente della Commissione, Carla Fundoni (Pd).

Nella giornata di oggi sono intervenuti Antonio Brandi, presidente dell’associazione ProVita & Famiglia, l’esperta di bioetica Giulia Bovassi dell’Università del Messico e il professor Giuseppe Castello, medico e docente di bioetica presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Tutti hanno espresso forti riserve sul provvedimento. In contrasto con la posizione favorevole già espressa in precedenza da Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Coscioni.

La commissione tornerà a riunirsi domani alle 15.30 per avviare l’esame degli articoli. Dopo il voto in sede referente, il disegno di legge potrebbe approdare in Aula nelle prossime settimane.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it