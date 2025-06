Campi coltivati, pascoli e macchia mediterranea distrutti. In azione elicotteri regionali e un Canadair

Sardegna nella morsa del fuoco: altri 18 incendi in un solo giorno

È stata un’altra giornata critica per la Sardegna sul fronte incendi. Ben 18 roghi sono divampati oggi in diverse zone dell’Isola, 6 dei quali hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale, oltre all’intervento di squadre a terra del Corpo Forestale, Forestas, Vigili del fuoco e volontari.

Uno dei primi incendi di vasta entità si è sviluppato nel Comune di Solarussa, in località Cuccuruinas, dove le fiamme hanno aggredito ettari di campi coltivati. Sul posto sono intervenuti l’elicottero della base di Farcana, il Corpo Forestale di Oristano, squadre Forestas di Zeddiani e Siapiccia, oltre ai Vigili del fuoco.

Un altro fronte critico si è aperto a Sant’Andrea Frius, in località Planu e Sanguni, dove è stato necessario l’impiego di due elicotteri regionali partiti dalle basi di Villasalto e Pula. L’incendio ha colpito pascoli e macchia mediterranea. Oltre al Corpo Forestale, sono intervenuti i volontari locali e i Vigili del fuoco di Cagliari.

Intenso il lavoro anche in agro di Bolotana, zona Coronas Bentosas, dove 10 ettari di pascolo sono andati in fumo. Le operazioni sono state coordinate dalle stazioni forestali di Bolotana, Nuoro e Gavoi, con l’ausilio di due elicotteri regionali e del Canadair decollato da Olbia. In campo anche Forestas con tre squadre e i barracelli di Ottana.

Fiamme anche a Serri, località Nuraghe Tacquara, dove sono intervenuti gli agenti della Forestale di Isili, il GAUF del CFVA di Cagliari e un elicottero da Lanusei. Hanno collaborato i volontari di Isili e una squadra Forestas di Barumini.

In tutte le situazioni, l’intervento tempestivo e coordinato delle forze in campo ha impedito danni ancora più gravi, ma la giornata evidenzia ancora una volta l’elevato rischio incendi in Sardegna.

