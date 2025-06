Sassari, auto in fiamme sulla 131: grande spavento, ma nessun ferito

Attimi di paura ieri sera a Sassari, lungo la statale 131. Intorno alle 20.30 un’autovettura ha preso fuoco nei pressi dello svincolo per Olbia. A bordo del veicolo si trovavano 4 persone, che sono riuscite a mettersi in salvo appena in tempo.

L’auto ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia, ma il conducente ha avuto la prontezza di accostare sul ciglio della strada permettendo agli occupanti di abbandonare il mezzo senza riportare ferite. Nel frattempo, le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante, alimentate dal vento e dalla siccità della zona.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Sassari, che ha provveduto rapidamente a domare il rogo. Presenti anche una pattuglia del Corpo Forestale, l’unità della Polizia Stradale e i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma si ipotizza un guasto meccanico. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, sia per le persone coinvolte che per l’ambiente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it