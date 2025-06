Maturità 2025, ecco le tracce della prima prova: c’è Borsellino

Al via l’esame di maturità 2025. Sono 524.415 gli studenti impegnati in tutta Italia, di cui 511.349 candidati interni e 13.066 esterni. In Sardegna, invece, i maturandi sono 12.378. La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio e le tracce sono in tutto 7, divise in tre diverse tipologie. Si va dalle 2 analisi del testo alle 3 tracce di testo argomentativo, più 2 temi di attualità.

Tra le tracce ci sono: “I giovani, la mia speranza”, messaggio del giudice Paolo Borsellino; riassunto e riflessioni sulla parola “Rispetto” tratta da un testo di Riccardo Maccioni; la poesia ”Appendice 1″ di Pier Paolo Pasolini; “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa; gli anni Trenta e il New Deal in un testo tratto da Piers Brendon; un brano di Anna Meldolesi e Chiara Lalli dal titolo “L’indignazione è il motore dei social. Ma serve a qualcosa?”, tratto da un supplemento del Corriere della Sera.

Intervenuto a Rtl 102.5, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara manda un messaggio agli studenti. “Ognuno di loro ha una ricchezza che va scoperta e va valorizzata – dice l’esponente del Governo – Ognuno di loro ha una straordinaria forza, ha una straordinaria bellezza. Devono solo esserne consapevoli, affrontare con serenità, ma anche con forte consapevolezza questo percorso”.

