Cagliari, bonifica del Golfo: via le “reti fantasma” che minacciano il mare

Sono iniziate alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 18 giugno, le operazioni di bonifica dei fondali marini nel Golfo di Cagliari. L’intervento, che si protrarrà anche nella giornata di domani, giovedì 19 giugno, è finalizzato alla rimozione delle reti da pesca abbandonate al largo del Poetto e di Geremeas.

L’iniziativa rientra nel progetto “Fishing for the Planet” dell’Associazione sportiva dilettantistica Blue Life Scuola Apnea Sardegna, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e realizzato in collaborazione con i Comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena. L’obiettivo principale è duplice: tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardare l’ambiente marino.

Le cosiddette “reti fantasma” rappresentano infatti una seria minaccia per l’ecosistema, intrappolando la fauna marina, e un pericolo per la sicurezza di chi pratica sport acquatici. La bonifica dei fondali è un passo cruciale per la protezione del prezioso patrimonio naturale del Golfo di Cagliari.

