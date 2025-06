Alessia Orro, tra relax e allenamento in vista del rientro con l’Italvolley

Le Azzurre continuano a brillare in Nations League. A Hong Kong, la Nazionale di coach Julio Velasco ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, superando la Bulgaria per 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-15) nella prima gara della week 2 del torneo.

Un successo importante in ottica qualificazione alla Final Eight, in programma dal 23 al 27 luglio. L’Italia, che si presenta da campionessa olimpica e detentrice del titolo VNL 2024, punta a difendere la corona e centrare l’accesso alla fase finale riservata alle migliori 7 squadre della fase a gironi (oltre alla nazionale ospitante, già qualificata).

Assenti per questa settimana Myriam Sylla, Ekaterina Antropova e Alessia Orro. Il ct Velasco ha scelto di lasciarle a riposo in Italia per gestire i carichi in vista di un’estate intensa. Per Orro, in particolare, è stata una settimana “alternativa”: tra allenamenti in palestra e qualche momento di svago, l’atleta sarda ha condiviso sui social anche i preparativi per il matrimonio di un’amica, provando il suo abito da testimone.

Il suo lato da influencer però non l’ha distolta da quello sportivo. Orro ha infatti postato anche un momento di relax insieme alla compagna di stanza Myriam Sylla dal Centro Pavesi di Milano, dove si sta preparando al ritorno in campo. Il rientro è atteso nella Week 3 in Olanda dal 9 al 13 luglio.

