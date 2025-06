Incendi in Sardegna, registrati 20 roghi | Case evacuate a San Giovanni Suergiu

Ancora una giornata complicata sul fronte degli incendi in Sardegna, con particolari criticità a San Giovanni Suergiu

Giornata impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna. Sono 20 i roghi segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Di questi, in 6 hanno richiesto l’intervento urgente dei mezzi aerei regionali.

Il primo incendio è divampato nell’agro di Uta, in località Gora Acqua Frisca, dove le fiamme hanno interessato un campo di ulivi. Coordinato il lavoro dal personale della Stazione forestale di Uta, con l’ausilio dell’elicottero da Pula, supportato da volontari di Assemini e dai barracelli locali.

Il secondo rogo si è sviluppato vicino a Mamoiada, in un’area agricola alle porte del paese. Lo spegnimento è stato affidato al personale Cfva di Nuoro, supportato da un elicottero proveniente da Farcana.

Il caso più grave si è verificato nell’agro di San Giovanni Suergiu, in località Is Urigus, dove le fiamme hanno minacciato l’abitato. Sono intervenuti 3 elicotteri regionali da Villasalto, Pula e Lanusei, oltre a 2 Canadair per contenere l’incendio.

L’intensità del rogo ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 100 persone. Numerose squadre di volontari, provenienti da tutto il Sulcis, stanno operando da ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

