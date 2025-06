Cagliari, tentò il furto da una colonnina di parcheggio: arrestato di nuovo

L'uomo, un 42enne residente a San Michele, dovrà scontare in carcere una pena residua di 9 mesi

È tornato dietro le sbarre nella giornata di oggi un 42enne residente a Cagliari nel quartiere San Michele, arrestato lo scorso 4 giugno per il tentato furto aggravato di una cassa automatica per la sosta a pagamento.

Il roccambolesco tentativo di furto era stato messo a segno nel cuore della notte nel centro cittadino e immortalato in un video diventato virale sui social.

L’uomo, disoccupato, si trovava dal 2023 in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa concessa dopo una condanna per una rapina commessa nella provincia di Cagliari. La sua posizione è però precipitata a causa delle numerose violazioni delle prescrizioni imposte dal provvedimento.

Sulla base delle segnalazioni della Stazione dei Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace, l’Ufficio di Sorveglianza ha emesso un nuovo ordine di custodia cautelare. Questa mattina, i militari hanno eseguito l’arresto presso l’abitazione del soggetto e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto nel carcere di Uta, dove dovrà scontare una pena residua di 9 mesi.

