Sanità oristanese a rischio: interrogazione di Fdi alla Regione Sardegna

Il consigliere regionale Emanuele Cera (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Sardegna, esprimendo forte preoccupazione per il trasferimento di numerosi dirigenti medici dai presidi ospedalieri e sanitari della ASL n. 5 di Oristano verso altre strutture sarde. Questa situazione sta generando apprensione nella popolazione locale.

Cera denuncia un “progressivo svuotamento di professionalità mediche essenziali” che aggrava una carenza di personale già esistente negli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza. Il consigliere critica l’assenza di giustificazioni logiche per decisioni che sembrano danneggiare l’interesse dei cittadini.

L’interrogazione chiede alla Presidente della Regione e all’Assessore alla Sanità di verificare la veridicità di tali trasferimenti e il loro impatto sull’operatività delle strutture oristanesi. Si sollecitano inoltre azioni urgenti per fermare il depotenziamento e l’adozione di un piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale.

A ciò si aggiunge la persistente difficoltà nell’assegnazione dei Medici di Medicina Generale nell’Ambito territoriale 3.1 (Terralbese). Cera lamenta di non aver ancora ricevuto la documentazione richiesta alla ASL n. 5 lo scorso 8 maggio, essenziale per valutare la trasparenza delle procedure. Il Presidente del Consiglio Regionale è stato coinvolto per garantire una pronta risposta a queste richieste, ritenute fondamentali per il diritto alla salute dei cittadini.

