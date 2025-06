Sport Sardegna, stanziati oltre 12 milioni di euro per federazioni e atleti

Un investimento significativo per il mondo sportivo sardo: la Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessora Ilaria Portas (Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), che destina oltre dodici milioni di euro alla promozione e allo sviluppo dello sport in Sardegna per il 2025.

Il provvedimento, che definisce il Programma degli interventi per l’anno in corso, include un ventaglio di misure. Tra queste, il finanziamento dei campionati nazionali di ogni categoria, la sovvenzione delle Federazioni sportive, il supporto agli atleti di elevate doti tecnico-agonistiche e il sostegno alle attività non agonistiche dedicate agli atleti con disabilità intellettive.

L’ammontare complessivo dello stanziamento, al netto di fondi già definiti per legge e impegni pregressi per i campionati a cavallo tra il 2024 e il 2025, è di 12.149.969 euro. In particolare, la delibera specifica che 150 mila euro saranno dedicati alle attività sportive non agonistiche rivolte ai disabili intellettivi, in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 2008. Il Programma è stato elaborato con il parere favorevole del Comitato regionale per lo sport e si inserisce nelle direttive generali del Piano Triennale dello Sport 2023-2025.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it