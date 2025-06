Trasporti marittimi: assegnate concessioni per La Maddalena, San Pietro e Asinara

La Regione Autonoma della Sardegna ha formalizzato gli esiti della gara d’appalto per l’affidamento in concessione, della durata di sei anni, dei collegamenti marittimi con le isole di La Maddalena, San Pietro e Asinara. Questo passaggio segna l’avvio ufficiale dei servizi di trasporto di passeggeri, veicoli e merci in regime di continuità territoriale.

L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha espresso grande soddisfazione: “Con questa aggiudicazione chiudiamo finalmente una lunga fase di incertezza e proroghe continue, assicurando alle comunità delle isole minori un servizio stabile, programmato e duraturo.” L’assessora ha ricordato le difficoltà affrontate, con ben cinque gare andate deserte tra il 2022 e il 2023 per i collegamenti con San Pietro e La Maddalena, a causa delle complessità strutturali del mercato marittimo europeo. Nonostante ciò, la Regione ha perseverato, elaborando un nuovo bando che ponesse “davvero al centro il diritto alla mobilità dei cittadini”.

I servizi saranno gestiti da due diverse società: Delcomar si occuperà dei collegamenti con La Maddalena e San Pietro, mentre per l’Asinara la gestione sarà affidata alla società Ensamar.

L’investimento complessivo è notevole: l’importo contrattuale per il Lotto 1 (La Maddalena e San Pietro) ammonta a 189.853.953 euro, mentre per il Lotto 2 (Asinara) è previsto uno stanziamento di 17.439.500 euro. Questo passo cruciale promette di stabilizzare e migliorare significativamente i collegamenti essenziali per le comunità delle isole minori sarde.

