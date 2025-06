Cagliari, vandalizzata la targa di piazza Pasolini a San Benedetto

"Non so se l'autore del gesto avesse idea di chi fosse Pier Paolo Pasolini", commenta il consigliere regionale Francesco Agus

Nella notte appena trascorsa alcuni ignoti hanno vandalizzato la targa di piazza Pier Paolo Pasolini, nel quartiere di San Benedetto a Cagliari causando lo sconforto di cittadini e autorità politiche, tra cui il consigliere regionale Francesco Agus.

“Non so se chi ha vandalizzato la targa di piazza Pasolini, nel quartiere di San Benedetto a Cagliari, avesse idea di chi fosse Pier Paolo Pasolini. Se abbia mai letto una sua poesia, sfogliato le pagine di Petrolio, visto uno dei suoi film. Se ne conoscesse la voce, la solitudine, la rabbia, la potenza visionaria”, commenta Agus.

“Non so se quel gesto sia nato da odio politico e disprezzo per il personaggio. O se, più banalmente, sia stata una notte d’estate, in cui un gruppo di ragazzi hanno pensato di vincere la noia distruggendo un bene pubblico, seppur di poco valore, al netto di quello simbolico. Non so se si tratti di un atto di disprezzo politico o di ordinario vandalismo. So solo di essere certo che l’amministrazione comunale – la stessa che ha fortemente voluto quella piazza e quella intitolazione – provvederà a ripristinare la targa con rapidità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it