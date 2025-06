Aou Cagliari regina della comunicazione digitale: vinto lo “Smartphone d’oro”

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si è attestata come la migliore in Italia, grazie al progetto delle Cure palliative nel Metaverso

Arriva un altro riconoscimento per l’Aou di Cagliari: si tratta del premio per la miglior comunicazione pubblica digitale in Italia, vinto grazie al progetto delle Cure palliative nel Metaverso.

Quest’oggi ad Arezzo si è svolta la cerimonia di premiazione durante la manifestazione organizzata da Pa Social, un’associazione che raggruppa tutti i comunicatori pubblici d’Italia.

L’Ospedale nel Metaverso dell’Aou di Cagliari è un ambiente immersivo che consente ai pazienti di ricevere supporto anche a distanza. In questo spazio è possibile prenotare visite e attività di laboratorio, pagare il ticket, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico, comunicare con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e tanto altro, tutto comodamente da casa.

La Stanza Multisensoriale “Serena” nel Metaverso è uno spazio virtuale che riproduce la stanza attiva al San Giovanni di Dio ed ispirato al metodo Snoezelen che, attraverso luci soffuse, suoni, immagini e profumi, crea un ambiente capace di alleviare la sofferenza e donare momenti di serenità.

“Tutti gli stimoli presenti all’interno nella stanza agiscono a livello della corteccia – spiega la dottoressa Maria Cristina Deidda, oncologa palliativista del San Giovanni di Dio – favorendo il rilassamento, alleviando il senso di ansia e angoscia e riducendo il dolore percepito fino al 40%, migliorando così la qualità della vita dei pazienti”.

