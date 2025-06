Serie A, anticipi e posticipi prime 3 giornate: orari killer per il Cagliari

I rossoblù dovranno fare i conti anche con il "pericolo caldo" in occasione dei primi due match casalinghi del prossimo campionato

Questo pomeriggio la Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate della prossima stagione. Orari un po’ scomodi per il Cagliari, considerate le temperature che solitamente si registrano ad agosto e inizio settembre in Sardegna.

I rossoblù infatti cominceranno l’anno in casa contro la Fiorentina con il fischio d’inizio fissato per domenica 24 agosto alle 18.30.

Dovrebbe essere invece “più agevole” per il clima la trasferta di Napoli, in programma per la seconda giornata, con il match che verrà disputato sabato 30 agosto alle 20.45.

Torna però il pericolo caldo per la seconda in casa dei rossoblù, che vedrà gli uomini di Pisacane affrontare il Parma sabato 13 settembre alle 15.

