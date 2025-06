Fine vita, via libera all’articolato del testo dalla Commissione Sanità

Questo pomeriggio la Commissione Sanità ha approvato l’articolato del testo di legge sul fine vita. Importante passo avanti dunque per la Sardegna, con il testo che ora verrà inviato all’assessorato alla Sanità.

Ora sarà il tempo delle valutazioni tecniche, mentre alla commissione Bilancio si chiederà il parere sulla spesa. Una volta effettuati questi passaggi, la legge ritornerà in Commissione Sanità per il voto finale e per l’invio all’Aula.

Intano non hanno tardato ad arrivare nuove critiche da parte del centrodestra: “È incomprensibile la fretta dimostrata dalla maggioranza nell’approvare una legge sul ‘suicidio assistito’, che verrà impugnata dal Governo nazionale, come già accaduto per quella toscana” ha affermato Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Non spetta alle Regioni legiferare su questo tema, ma esclusivamente allo Stato. Si tratta dell’ennesima, e inutile, battaglia ideologica portata avanti strumentalmente dal centrosinistra – conclude Meloni – nonostante la delicatezza del tema”.

