Asinara, Consorzio Operatori Turistici lancia l’allarme: “Situazione grave”

Il Consorzio Operatori Turistici dell’Asinara attraverso un comunicato ha voluto denunciare, attraverso un video realizzato tra aprile e maggio 2025, lo stato di abbandono in cui versa l’isola dell’Asinara.

“Da oltre vent’anni subiamo scelte politiche calate dall’alto, senza una visione, senza un coordinamento, senza alcuna forma di reale coinvolgimento di chi ogni giorno vive e lavora in questo territorio – afferma il Consorzio – Il risultato è sotto gli occhi di tutti: edifici storici crollati e non restaurati, rottami e materiali pericolosi abbandonati, discariche mai bonificate, rifiuti accumulati nella vegetazione e, paradossalmente, nessuna raccolta differenziata attiva in un Parco Nazionale”.

“Il nostro è un grido d’allarme – si legge ancora nel comunicato – Lo facciamo non solo per le oltre 60 imprese e 400 lavoratori che operano sull’isola e nei territori limitrofi, ma per la dignità di un luogo che merita attenzione e tutela vera”.

Infine, arriva l’appello alle istituzioni: “Il Consorzio Operatori Turistici Asinara chiede con forza che le Istituzioni si assumano finalmente la responsabilità di una gestione seria, competente e rispettosa del valore ambientale, storico e sociale dell’isola”.

“Noi mettiamo la faccia e il lavoro ogni giorno sull’isola. Da questa denuncia possiamo perdere molto. Chi invece occupa un incarico pubblico resta al sicuro. Ma il silenzio – conclude il Consorzio – questa volta, sarebbe complicità”.

