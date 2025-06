Porto Torres, esplode una gomma: autista ferito gravemente al volto

L’uomo colpito in pieno mentre era intento a rimuovere uno pneumatico all’interno di un capannone industriale

Grave incidente sul lavoro ieri, giovedì 19 giugno, nella zona industriale di Porto Torres. Un autista di mezzi pesanti è rimasto seriamente ferito al volto in seguito all’improvvisa esplosione di uno pneumatico che stava tentando di rimuovere all’interno del capannone di un’azienda.

Lo scoppio improvviso della gomma ha colpito violentemente il lavoratore in pieno volto, causandogli lesioni giudicate gravi, ma non tali da mettere a rischio la sua vita. L’allarme è stato immediato: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri di Porto Torres, insieme agli ispettori dello Spresal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

