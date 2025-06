Finanziamenti fino al 2027 per sostenere i percorsi di rieducazione. L’assessore Bartolazzi: "Interrompere il ciclo della violenza"

Violenza di genere, dalla Regione 540mila euro per il recupero degli autori

Combattere la violenza di genere non solo dal lato delle vittime, ma anche sul fronte del recupero degli autori. Questo lo spirito con cui la Giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse 2025 destinate ai Centri per Uomini Autori di Violenza (Cuav), stanziando 180mila euro all’anno per un triennio a favore delle tre strutture attive nell’isola.

Nello specifico, il finanziamento inserito nella legge regionale n. 12 dell’8 maggio prevede un impegno complessivo di 540mila euro distribuiti su base triennale (2025, 2026, 2027), con una quota annuale di 60mila euro per ciascun centro. I fondi sono destinati a garantire la continuità e la qualità dei programmi di intervento svolti dal Cam Sardegna a Sassari e dai due centri Cipm Sardegna e Game a Cagliari.

L’obiettivo dei percorsi offerti è promuovere un cambiamento profondo negli uomini autori di violenza, spezzando alla radice i meccanismi relazionali tossici e interrompendo la spirale di comportamenti abusanti. All’interno dei Cuav, gli utenti seguono percorsi personalizzati che includono colloqui individuali, sessioni di gruppo e attività formative. L’approccio si basa sulla responsabilizzazione e sulla consapevolezza dell’impatto delle proprie azioni, attraverso un lavoro mirato sulla gestione delle emozioni, la comunicazione non violenta e la costruzione di relazioni sane.

“L’obiettivo a lungo termine è evitare che gli uomini autori di questi delitti tornino a usare la violenza per la risoluzione delle loro relazioni”, commenta l’assessore Armando Bartolazzi.

