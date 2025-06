Olbia, incendio in un appartamento: due intossicati e venti evacuati

Momenti di paura nella notte a Olbia, dove un incendio è divampato intorno alle 3.30 in una veranda al terzo piano di una palazzina di 5 piani situata in via Petta. Le fiamme hanno generato un denso fumo che si è rapidamente diffuso nell’edificio, costringendo all’evacuazione circa 20 persone.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia e una in supporto da Arzachena. I pompieri hanno spento l’incendio e bonificato l’area, evacuando il fumo dalle scale e dagli ambienti comuni per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Due persone sono rimaste intossicate a causa del fumo e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Olbia per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi. Al momento non si registrano danni strutturali rilevanti alla palazzina, ma sono in corso le verifiche di sicurezza.

Sul posto anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Olbia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Tra le ipotesi, un possibile corto circuito o un malfunzionamento di un apparecchio elettrico.

L’intervento si è concluso nelle prime ore del mattino, con il rientro graduale degli abitanti evacuati nei rispettivi appartamenti.

