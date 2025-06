Elmas, in valigia 4 chili di sigarette di contrabbando: 21mila euro di multa

Ben 4 chili e 260 grammi di sigarette di contrabbando nascosti in valigia. È quanto hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza durante un controllo all’aeroporto di Elmas. A finire nei guai un cittadino italiano, atterrato nei giorni scorsi in Sardegna con un volo proveniente dal Brasile.

L’uomo, fermato durante i controlli sistematici sui passeggeri in arrivo da Paesi extra UE, trasportava un quantitativo di tabacchi ben oltre i limiti consentiti dalla normativa. Le sigarette sequestrate, infatti, erano prive del sigillo dei Monopoli di Stato e non erano state dichiarate all’ingresso in territorio nazionale.

Per l’introduzione non autorizzata di tabacchi lavorati esteri, la normativa in vigore ha previsto l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 5 euro per ogni grammo di prodotto illecito. All’uomo è stata così comminata una multa di 21.300 euro. Fortunatamente per il passeggero, la quantità era inferiore alla soglia dei 15 chilogrammi che prevede, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, anche una pena detentiva da 2 a 5 anni.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti economici e fiscali condotte regolarmente presso lo scalo cagliaritano. I controlli sono stati pianificati congiuntamente da Adm e Guardia di Finanza sulla base di una stretta collaborazione rafforzata da un recente protocollo d’intesa tra le due istituzioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it