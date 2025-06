Monserrato, scappa da una comunità terapeutica: rintracciato e arrestato

L'uomo, un 36enne, si era allontanato dalla comunità in cui stava scontando i domiciliari: per lui ora si aprono le porte del carcere

Arrestato alle prime luci dell’alba dai Carabinieri di Monserrato dopo essere evaso da una comunità terapeutica. Un uomo di 36 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in una struttura, ma si era arbitrariamente allontanato nei giorni scorsi, violando il provvedimento disposto dal Tribunale di Cagliari.

In seguito alla fuga, l’autorità giudiziaria ha emesso una nuova ordinanza disponendo la custodia cautelare in carcere. Dopo accurate ricerche, i militari hanno rintracciato l’uomo all’interno dell’abitazione di un conoscente, sempre nel comune di Monserrato, dove si trovava in compagnia di un secondo individuo.

Per aver offerto ospitalità al fuggitivo, due uomini di 73 e 49 anni, entrambi disoccupati e residenti nello stesso comune, sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento personale. Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

