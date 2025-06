Castiadas, grave incidente a Cala Sinzias: feriti due turisti tedeschi in moto

È di due feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 10 lungo la strada provinciale 18 in località Cala Sinzias, nel territorio di Castiadas.

A scontrarsi una moto BMW GS con a bordo una coppia di turisti tedeschi, e una Ford Focus guidata da un turista milanese. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile – proveniente da via San Pietro e diretta verso Cala Sinzias – avrebbe ignorato un segnale di stop, tagliando la strada alla moto che procedeva nella direzione opposta, da Costa Rei verso Villasimius.

L’impatto è stato particolarmente violento. Il motociclista, un uomo di 71 anni, ha riportato lesioni serie che hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari. La moglie, 65 anni, passeggera sulla stessa moto, è stata invece trasferita in codice giallo all’ospedale Policlinico di Monserrato con un’ambulanza. Secondo i sanitari, entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente della Ford Focus.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. La Polizia Municipale di Castiadas ha regolato il traffico e gestito le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

