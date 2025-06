Meteo Sardegna: entro il 2050 temperature in aumento, calo delle piogge

L’Ufficio regionale di coordinamento della Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici ha reso disponibili su Sardegna Ambiente le nuove Mappe del pericolo climatico, consultabili sia a livello regionale che comunale. Questo strumento fondamentale permette ai tecnici di valutare gli impatti e i rischi climatici associati ai loro progetti, considerando specifici fenomeni come siccità, precipitazioni intense, eventi estremi di precipitazione (in 1 e 5 giorni), temperature massime estreme, ondate di calore e notti tropicali.

Le proiezioni climatiche per la Sardegna fino al 2050 delineano uno scenario preoccupante: si prevede un aumento generale e significativo delle temperature massime e minime, una leggera diminuzione della piovosità media annuale e, soprattutto, un incremento degli eventi estremi sia di precipitazione che di temperatura. Le variazioni attese nel clima futuro rispetto al periodo di riferimento sono presentate attraverso indicatori climatici. L’analisi di questi dati offre una migliore comprensione delle tendenze climatiche, quantificando i cambiamenti previsti in termini di frequenza, magnitudo e intensità per specifiche grandezze atmosferiche, e fornendo indicazioni preliminari sugli impatti dei cambiamenti climatici.

Il “pericolo” in questo contesto si riferisce alla probabilità che si verifichino eventi climatici estremi capaci di causare effetti negativi sui sistemi ambientali e socioeconomici dell’isola.

