Einstein Telescope, dalla Regione via libera per la cabina di regia

La struttura organizzativa a supporto della candidatura dell’ex sito minerario di Sos Enattos per ospitare l’Einstein Telescope si rafforza. Su proposta della presidente Alessandra Todde, la Giunta regionale ha approvato l’istituzione della Cabina di regia “Einstein Telescope (ET) Sos Enattos”, concretizzando così una precedente delibera del 23 ottobre.

Questo nuovo organismo, coordinato direttamente dalla presidente Todde, sarà composto da diversi assessori regionali – Programmazione, Affari Generali, Enti Locali, Industria, Lavori Pubblici e Lavoro – e dai sindaci dei comuni coinvolti nell’Area progetto: Lula, Bitti, Onanì, Orune e Nuoro.

L’istituzione di questa Cabina di regia si aggiunge a una serie di altre misure già adottate dall’Amministrazione regionale per sostenere la candidatura sarda. Tra queste figurano la creazione di un’Unità di progetto, la firma di un Accordo di programma siglato a marzo tra la Regione e i vari partner istituzionali e territoriali, la costituzione di un Comitato promotore che include università ed enti di ricerca, la stipula di una convenzione con il Consorzio GARR e una manifestazione di interesse rivolta alle imprese per gli ambiti tecnologici legati all’Einstein Telescope. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la posizione della Sardegna come sede ideale per questo ambizioso progetto scientifico internazionale.

