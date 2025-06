Cagliari, brutto incidente sulla 195: diversi veicoli coinvolti

Il traffico è andato immediatamente in tilt creando lunghissime code di automobilisti

Un brutto incidente si è verificato a Cagliari, sulla strada statale 195, all’altezza dell’incrocio per Giorgino che collega a Capoterra.

Nell’incidente stradale ci sarebbero 6 veicoli coinvolti in un tamponamento a catena, e qualche ferito, con il traffico che è andato subito in tilt nella 4 corsie in direzione Capoterra-Cagliari.

Sul posto si sono create lunghissime code di auto e camion. Libera invece la corsia che da Cagliari giunge a Pula. Presenti gli agenti della polizia e ambulanze del 118.

