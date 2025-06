Un ladro seriale che frequentava abitualmente lo stesso negozio del centro, oltre ad una farmacia, è stato colto in flagrante dalla polizia

Cagliari, continui furti in negozio del centro: arrestato 28enne

Un presunto ladro seriale di 28 anni è stato arrestato lo scorso 13 giugno a Cagliari in via Roma, con l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Dopo numerose segnalazioni, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato l’uomo mentre usciva frettolosamente da un negozio di abbigliamento con la refurtiva, del valore complessivo di 250 euro. La merce è stata poi riconsegnata al negozio.

Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza però la polizia ha avuto modo di accertare altri furti che sarebbero stati commessi dal 28enne in quello stesso negozio e in una farmacia del centro di Cagliari. Per l’uomo è così scattato l’arresto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

