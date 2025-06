Rientro in servizio medici in pensione, Todde: “Soddisfatti della sentenza”

La Presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore alla sanità Armando Bartolazzi hanno commentato la sentenza della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata legittima la possibilità per i medici in pensione di aderire a progetti di assistenza primaria.

“Continuiamo a lavorare a testa alta nel solo interesse dei sardi e della Sardegna” ha commentato con soddisfazione Alessandra Todde.

Parole a cui hanno fatto eco quelle dell’assessore Bartolazzi: “Siamo molto soddisfatti per la sentenza della Corte Costituzionale che riconosce in via prioritaria ed inequivocabile il diritto alla salute dei sardi e riconduce alla competenza legislativa della Regione Sardegna la facoltà ad agire per tutelare questo diritto, sancito dalla nostra Costituzione all’articolo 32”

La Corte Costituzionale nel rigettare il ricorso presentato dal Governo ha sostanzialmente riconosciuto che, con la norma adottata, la Regione ha fatto quanto in suo potere per assicurare l’assistenza sanitaria di base anche a quei cittadini che vivono in territori sprovvisti di medici di medicina generale. Una misura organizzativa temporanea che va nella direzione della tutela della salute e che quindi è un esercizio legittimo delle competenze regionali in materia.

“La Regione ha disposto in via emergenziale un provvedimento che non prevarica alcuna normativa ma al contrario, individuava una soluzione a carattere temporaneo per non privare i cittadini sardi, soprattutto nelle aree disagiate, di un servizio essenziale come quello della continuità assistenziale potendo usufruire della disponibilità a titolo volontario dei medici in pensione” ha aggiunto l’assessore alla Sanità.

