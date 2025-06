Brutto incidente a Villacidro, coinvolti 3 veicoli: 68enne in codice rosso

Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la statale 293, in località S’Acqua Cotta nel territorio di Villacidro.

In totale sono 3 i veicoli che sono rimasti coinvolti, due auto e un autocarro, e altrettanti sarebbero i feriti. Tuttavia, sarebbe rimasta in gravi condizioni una donna di 68 anni che si trovava alla guida di una Punto.

La donna è stata trasportata immediatamente al Brotzu con l’elisoccorso in codice rosso. Fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, i Carabinieri stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

