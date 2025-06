La bici è rimasta incastrata e l'auto l'ha trascinata per qualche metro. Poi si è acceso un diverbio che ha coinvolto diversi passanti

Assurdo a Sassari, auto travolge ciclista: lite accesa in centro

Ha i contorni dell’assurdo la vicenda avvenuta questo pomeriggio a Sassari, all’emiciclo Garibaldi. Un’auto infatti ha prima travolto un ciclista e ha trascinato la bici, rimasta incastrata, per qualche metro, alimentando un acceso battibecco.

Secondo le ricostruzioni, un uomo stava tentando di attraversare la strada in sella alla sua bici. Nel frattempo stava sopraggiungendo un’auto con la conducente che non avrebbe gradito l’attraversamento del ciclista in quel determinato punto.

A quel punto l’uomo sarebbe sceso dalla bici per trasportarla a mano con la donna che ha deciso di ingranare la marcia, travolgendo il mezzo a due ruote e trascinandolo per qualche metro.

La discussione si è accesa ulteriormente a quel punto, coinvolgendo anche altri passanti che si trovavano nella zona. Solo un intervento della polizia ha consentito di calmare la situazione.

