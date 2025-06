Lo stratagemma ingegnoso non è servito ad ingannare gli agenti: una volta perquisita l'abitazione, sono saltati fuori 90g di eroina

Cagliari, nascondeva l’eroina nelle sigarette: 53enne in manette

Un cagliaritano di 53 anni è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In seguito ad un’operazione mirata condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari della Polizia di Stato, gli investigatori hanno fermato un uomo in possesso di eroina, confezionata in modo ingegnoso.

Secondo quanto ricostruito infatti, l’uomo aveva nascosto le dosi di droga all’interno di comuni sigarette. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito agli agenti di rinvenire, in un nascondiglio ricavato in un’area attigua alla abitazione dell’uomo, il grosso della sostanza occultata sotto un vaso, quantificata per un totale di circa 90 grammi di eroina.

Gli accertamenti tecnici effettuati sull’apparato telefonico dell’indagato hanno ulteriormente consentito di acquisire ulteriori elementi comprovanti la detenzione ai fini di spaccio della sostanza sequestrata ceduta ai tossicodipendenti attraverso la consegna delle sigarette.

Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il giudizio per direttissima.

