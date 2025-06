Cagliari, definito lo staff di Pisacane | A luglio amichevole con il Galatasaray

Le ferie stanno per finire e tra qualche settimana i giocatori del Cagliari si ritroveranno per dare il via alla preparazione in vista della prossima stagione.

Quest’oggi il club ha reso nota la composizione dello staff tecnico che accompagnerà Fabio Pisacane in questa annata. L’allenatore in seconda sarà Giacomo Murelli, mentre il collaboratore tecnico sarà Alberto Gallego Lancuentra.

La preparazione atletica verrà invece affidata a Mauro Baldus, supportato da Fabio Figus e Francesco Fois, che si occuperà del recupero infortuni, mentre i preparatori dei portieri saranno Luca Bucci e Christian Berretta.

Infine, i match analyst saranno Matteo Battilana e Davide Marfella, con Giovanni Venturella che si occuperà delle riprese tattiche.

Intanto, sempre questo pomeriggio, i rossoblù hanno reso noto anche uno degli impegni amichevoli che affronteranno quest’estate. Il 23 luglio, all’indomani della conclusione del ritiro, il Cagliari affronterà a Linz il Galatasaray.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it