Calciomercato Cagliari, Augello ai saluti: in attacco Ambrosino e Cancellieri

L’estate rossoblù sul fronte calciomercato inizia ad accendersi sempre più seriamente. In attesa dell’annuncio ufficiale di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo, lo stesso sta già lavorando sul mercato per ridisegnare la rosa da consegnare a Fabio Pisacane.

Tommaso Augello, a scanso di clamorosi colpi di scena, saluterà il Cagliari al 30 giugno con la naturale scadenza del contratto che non sarà rinnovato. Su di lui Cremonese (Serie A) e Palermo (Serie B) avrebbero posto gli occhi avanzando delle offerte d’ingaggio.

Per quanto riguarda l’attacco cagliaritano, in attesa di definire il riscatto di Piccoli, il club pensa a due rinforzi: ci sarebbero stati primi contatti per Cancellieri (classe 2002), la scorsa stagione al Parma ma di proprietà della Lazio, e Ambrosino (classe 2003 di proprietà del Napoli e classe 2003) che Angelozzi conosce bene dai tempi del Frosinone, con cui il Cagliari aveva già avuto contatti la scorsa estate.

