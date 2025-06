L'esterno francese del Milan ha scelto la Costa Smeralda per trascorrere le vacanze ma senza dimenticare di mantenere buona la forma fisica

Vacanze sarde per Theo Hernandez, il calciatore si allena in Costa Smeralda

Vacanze sarde per l’esterno francese del Milan Theo Hernandez che, come tanti altri personaggi famosi, ha scelto l’isola per ricaricare le batteria dopo il termine della stagione 2024/2025.

Nonostante la pausa però, Theo, ha deciso di non smettere di allenarsi e tramite i propri canali social ha mostrato mentre è intento a svolgere una corsetta nella splendida Costa Smeralda.

Riposo si, ma senza dimenticare di curare e mantenere buona la forma fisica in vista dell’inizio del ritiro pre campionato, nonostante il giocatore abbia ancora un futuro incerto e sempre più lontano dai rossoneri.

