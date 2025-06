Sinnai piange Paola Pusceddu, il dramma davanti alla figlia: oggi l’autopsia

Una tragedia completamente inaspettata quella che si è verificata ieri mattina in un ambulatorio a Sinnai. Una morte improvvisa, probabilmente a causa di uno shock anafilattico innescato dall’assunzione di un medicinale, ha portato via Paola Pusceddu, 65enne vedova e mamma di Martina.

Proprio la figlia era con lei in ambulatorio mentre attendeva il proprio turno in sala d’aspetto per una visita medica. Lì, nel centro medico situato in via Trieste, Paola ha avvertito un malore accasciandosi su una sedia.

La situazione è apparsa subito preoccupante e subito i medici presenti nello stabile hanno avviato le manovre di rianimazione, supportati da un defibrillatore. Tentativi che però si sono rivelati inutili e la donna è deceduta sotto gli occhi della figlia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sinnai, coordinati dal comandante Giuseppe Fiori, che ha redatto una dettagliata informativa trasmessa al magistrato di turno. L’autorità giudiziaria ha disposto per oggi l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it