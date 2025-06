Selargius, sorpreso a forzare un’auto: arrestato un 53enne

Intervento dei Carabinieri nella notte a Selargius, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato. A dare l’allarme, un cittadino che ha notato movimenti sospetti tra le auto parcheggiate in una via del centro.

Sul posto sono giunti immediatamente i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, supportati dai colleghi della Stazione locale. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo – un disoccupato residente in zona, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’“avviso orale” – è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di una Nissan Qashqai, evidentemente forzata.

I militari hanno proceduto a perquisizione e ricostruzione dei fatti, raccogliendo gravi indizi nei confronti del 53enne. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione, dove è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per oggi.

Il proprietario del veicolo, ignaro dell’accaduto, è stato immediatamente rintracciato e informato, per formalizzare la denuncia. Le indagini, affidate al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, proseguono per verificare un eventuale coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi simili registrati nella zona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it