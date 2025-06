Trovato morto l’agente della Polizia di Nuoro scomparso in Abruzzo

È stato ritrovato privo di vita il corpo di Fabrizio Spagnoli, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Nuoro. Il giovane poliziotto, 30 anni, era scomparso da sabato scorso. Il ritrovamento è avvenuto oggi, nelle campagne di Campotino, una frazione di Collecorvino in Abruzzo.

La salma non era distante dal punto in cui, due giorni fa, era stata rinvenuta la sua auto, una BMW nera, lasciata aperta. Originario di Montesilvano, Spagnoli si trovava nella sua terra d’origine per trascorrere le vacanze con la famiglia.

Era atteso nei giorni scorsi per il rientro in Sardegna: aveva prenotato un traghetto da Livorno, ma non era mai passato da casa per preparare i bagagli. Il giovane non rispondeva più al telefono, né si era fatto vivo con nessuno. La madre ha quindi sporto denuncia ai Carabinieri.

Durante il sopralluogo nella sua abitazione, è emerso che l’arma d’ordinanza era stata lasciata in casa. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Pescara, sono state avviate immediatamente e hanno coinvolto Vigili del fuoco, Protezione Civile, unità cinofile, sommozzatori e droni con termocamere, data anche la presenza di laghetti e aree boschive nella zona.

Oggi, infine, la tragica scoperta nei pressi di un agriturismo dove Spagnoli si era sposato tempo fa. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La magistratura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica e le circostanze della morte.

