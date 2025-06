Allegri, vacanza in Sardegna prima del ritiro con il Milan

Il nuovo tecnico del Milan, da sempre legatissimo alla Sardegna, è nell'isola per godersi un po' di vacanze prima della ripresa in campo

In attesa di iniziare ufficialmente la nuova avventura sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri si concede qualche giorno di relax nella sua amata Sardegna. Come riportato da SportMediaset, il tecnico livornese si trova al Forte Village, sulla costa sud dell’Isola, meta prediletta da numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

L’allenatore rossonero è atteso a Milanello il prossimo 7 luglio per il raduno pre-campionato, che darà ufficialmente il via alla stagione 2025-2026. Allegri ha scelto il mare cristallino e la tranquillità sarda per ricaricare le energie in vista dell’impegnativo lavoro che lo attende alla guida del Diavolo, tornato sotto la sua direzione tecnica dopo oltre 10 anni.

