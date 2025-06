Giornata critica sul fronte antincendi: il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco in azione da nord a sud dell’Isola

Incendi in Sardegna, 36 roghi in un giorno: 9 richiedono l’intervento aereo

Altra giornata di emergenza sul fronte incendi in Sardegna, con ben 36 roghi segnalati sul territorio regionale. In 9 casi, la gravità e l’estensione delle fiamme hanno reso necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale antincendio, coordinati dal Corpo Forestale e dalla Protezione Civile.

Tra i più critici, l’incendio a Villasimius in località Fillaris, dove le fiamme spinte dal vento hanno consumato diversi ettari di macchia bassa. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del CFVA, con il coordinamento della stazione forestale di Castiadas.

A Tiana, in località Riu S’Abba Ona, le fiamme hanno aggredito pascoli e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento, dirette dalla stazione di Tonara con supporto aereo da Farcana, si sono concluse intorno alle 12:15.

Un’altra emergenza si è verificata a Bolotana, in zona Funtana de sos Padres, dove l’incendio ha interessato una decina di ettari di pascolo. Qui è intervenuta la stazione locale con il supporto dell’elicottero di Anela.

Critica anche la situazione a Nuoro, in località Gurgurigai, dove sono stati necessari due elicotteri da Anela e Farcana per contenere le fiamme, insieme a numerose squadre Forestas e una dei Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo ha operato fino alle 14:30.

Il rogo più vasto si registra a Senorbì, in località Is Forreddus. Le fiamme, ancora attive, hanno distrutto coltivi, rimboschimenti e pascoli. Operazioni complesse con in campo tre elicotteri regionali, un Super Puma, un Canadair da Olbia e un elicottero dell’Aeronautica da Decimomannu.

In Ogliastra, incendi segnalati a Jerzu e Ulassai: in entrambi i casi le fiamme hanno aggredito aree boscate. L’intervento degli elicotteri del CFVA ha permesso di contenere il fronte del fuoco, con l’incendio di Ulassai domato solo nel tardo pomeriggio.

Allarme anche a Ossi, in località Ena ’e Muros, dove operano elicotteri da Anela e un Super Puma da Alà dei Sardi. L’incendio, ancora in corso, minaccia la macchia mediterranea.

Infine, nel nuorese, in agro di Orgosolo, località Riu Puglieddu, le fiamme stanno interessando un’area boscata. Il lavoro di contenimento prosegue con l’ausilio dell’elicottero di Farcana.

Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso in diverse aree, mentre le autorità regionali mantengono alto il livello di allerta per le prossime ore, data la persistenza del vento e l’estrema siccità della vegetazione.

