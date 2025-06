L'uomo stava percorrendo ieri sera la 131 quando ha perso il controllo del suo mezzo. Sul posto i soccorsi del 118 che lo hanno portato in ospedale a Sassari

Muros, motociclista si schianta su guardrail: è in codice rosso

Serata tesa ieri nell’area di Muros per via di un brutto incidente stradale avvenuto lungo la 131. Un uomo infatti ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato sul guardrail.

Il motociclista è poi finito a terra scivolando per diversi metri. A quel punto sono stati allertati immediatamente i soccorsi con il 118 che lo ha poi trasportato in ospedale in codice rosso.

Da un primo controllo infatti è emerso che il centauro avrebbe riportato numerose fratture. Successivamente, sono giunti sul posto anche delle pattuglie della polizia stradale per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

