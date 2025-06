Dermatite nodulare, Coldiretti scrive al Governo: “Emergenza nazionale”

Coldiretti chiede un intervento immediato per bloccare la diffusione della malattia che rischia di mettere in ginocchio gli allevamenti sardi

Dopo la conferma ufficiale del primo caso di Dermatite Nodulare Contagiosa in un allevamento bovino sardo, Coldiretti Sardegna lancia un appello alle istituzioni. Per l’associazione di categoria servono misure immediate per contenere il focolaio, rafforzare la sorveglianza sanitaria e sostenere gli allevatori in prima linea. La malattia, mai registrata prima sull’isola, rappresenta una seria minaccia per l’economia agricola regionale e richiede una risposta “rapida, incisiva e trasparente”.

A suonare l’allarme sono il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, che chiedono una mobilitazione straordinaria. “Non si tratta solo di una questione sarda, ma di una sfida nazionale: la Sardegna è una porta di ingresso e uscita per molti flussi commerciali del comparto zootecnico e deve essere tutelata con il massimo impegno” spiegano i dirigenti.

Secondo Coldiretti, è indispensabile delimitare con urgenza l’area colpita, avviare campagne di controllo mirato su tutto il bestiame a rischio e prevedere forme di assistenza concrete per le aziende coinvolte. “Non possiamo permetterci di perdere altro tempo: almeno in questo caso muoviamoci con un intervento coordinato e tempestivo”.

L’organizzazione agricola punta il dito anche contro la mancanza di prevenzione: “È inaccettabile che malattie di questo tipo non vengano intercettate per tempo. Rafforzare i controlli, le aziende devono poter contare su trasparenza e tempestività da parte delle autorità sanitarie”.

Il timore è che il contagio possa compromettere la stabilità di un comparto che già soffre difficoltà. “Non è più tollerabile – aggiungono Cualbu e Saba – che gli allevatori debbano affrontare da soli l’ennesima crisi. Vanno protetti, non solo a parole ma con fatti e risorse concrete”.

E attraverso una lettera al Ministero della Salute, Coldiretti chiede di “attivare immediatamente un’unità di crisi nazionale per confinare la malattia e tutelare la Sardegna e l’intero comparto bovino italiano”.

